NAPOLI, 20 NOV - "Alla fine si raggiungerà un accordo come è logico che sia e come sempre è accaduto". Così Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, a margine della XII Conferenza Med - Dialoghi mediterranei, in merito al vertice di ieri sul tema della manovra tra Meloni e i leader dei partiti di maggioranza. "Oltre ai leader è evidente che c'è anche il Parlamento e ci sono i partiti che hanno espresso delle opinioni - ha aggiunto - si tratta insomma di portare in Parlamento anche la posizione del Governo. Da uomo di governo ritengo che sia giusto che il Parlamento abbia la sua parte".
Cirielli, 'sulla manovra alla fine si troverà un accordo'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...