NAPOLI, 30 SET - "Un'azienda che ha manodopera di grande impatto dal punto di vista della qualità impedisce a tanti giovani di migrare". Lo ha detto il viceministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli a Pomigliano d'Arco nel corso dell'inaugurazione del Polo campano di Mbda. "Questa azienda dà tanto lavoro al territorio ed ha una produzione di grande qualità che ci porta avanti tecnologicamente - ha proseguito - ed è in grado di difenderci anche dalla competitività globale perché è una produzione in cui noi siamo leader. Siamo i quarti esportatori al mondo in tecnologia avanzata. Basta pensare che il maggior numero di elicotteri che volano in America li produciamo in Italia. E l'Italia è il Paese che si batte di più per la pace".
Cirielli, 'aziende di qualità impediscono fuga di cervelli'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...