TERNI, 02 AGO - Cinque morti e cinque feriti per un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria. L'incidente ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. Sul posto 118 e le forze di polizia per i soccorsi.
Cinque morti e cinque feriti per un incidente sulla Terni-Rieti
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