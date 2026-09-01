Cina, il fotovoltaico supera per la prima volta il carbone per capacità installata

PECHINO, 01 SET - La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del Paese per capacità installata. Lo ha annunciato il 1° settembre la National Energy Administration (Nea), secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio, la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kW, contro 1,285 miliardi di kW per il carbone. Il dato segna, secondo Liu Zhiqiang, vicedirettore del dipartimento per la pianificazione e lo sviluppo del China Electricity Council, un evento di valore simbolico per la transizione energetica verde e a basse emissioni della Cina. A fine luglio, la capacità complessiva di generazione elettrica del Paese era arrivata a 4,08 miliardi di kW, con il fotovoltaico che rappresentava oltre il 30% del totale. Nei primi sette mesi dell'anno sono stati aggiunti 193,97 milioni di kW di nuova capacità elettrica, di cui 85,65 milioni provenienti dal fotovoltaico, oltre il 40% del totale, riferisce Xinhua. La crescita riguarda sia gli impianti centralizzati sia quelli distribuiti: dei 1,286 miliardi di kW complessivi, 704 milioni erano costituiti da fotovoltaico centralizzato e 582 milioni da fotovoltaico distribuito. Xinhua sottolinea inoltre che la Cina ha sviluppato una filiera completa per ricerca, progettazione e produzione nel settore fotovoltaico, con progressi nell'efficienza di conversione e una rapida riduzione dei costi. Il sorpasso nella capacità installata, tuttavia, non equivale a un sorpasso nella produzione elettrica. Nei primi sette mesi del 2026 il fotovoltaico ha prodotto 802,4 miliardi di kWh, pari al 13% dei consumi elettrici complessivi. La produzione solare resta inoltre condizionata dall'alternanza tra giorno e notte e dalle condizioni meteorologiche, con un numero di ore di utilizzo inferiore a quello del carbone. Per questo, spiega Liu, nel breve periodo il carbone continuerà a svolgere il ruolo di principale fonte di sostegno del sistema elettrico e di garanzia della sicurezza della rete. La sfida successiva è quindi trasformare il vantaggio in termini di capacità installata in una fornitura elettrica più stabile e affidabile. Il piano cinese per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel periodo del 15mo Piano quinquennale prevede entro il 2030 una produzione annua da fonti rinnovabili di circa 6.000 miliardi di kWh, con eolico e solare oltre 4.000 miliardi di kWh.
Cina, il fotovoltaico supera per la prima volta il carbone per capacità installata
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