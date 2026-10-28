SANTIAGO DEL CILE, 28 OTT - Il presidente del Cile José Antonio Kast ha riconosciuto l'errore del suo governo per aver ridotto le pene a 56 condannati. La maggior parte dei beneficiari stava scontando condanne per abusi sessuali su minori, ma figurano anche almeno due persone punite per violazioni dei diritti umani durante la dittatura di Augusto Pinochet. Durante un messaggio televisivo, il presidente ha dichiarato che "non c'è spiegazione tecnica, criterio giuridico né procedura amministrativa che possa giustificare a una vittima che il suo aggressore esca prima dal carcere". Ha inoltre aggiunto: "A quelle vittime dico con chiarezza che lo Stato ha fallito con loro". Nonostante la grave crisi politica, Kast ha escluso la destituzione del ministro della Giustizia Fernando Rabat, responsabile dei decreti firmati negli ultimi sei mesi. "Ho deciso che continui nelle sue funzioni con una responsabilità molto concreta, guidare le soluzioni, chiarire l'accaduto e assicurare che una situazione come questa non si ripeta mai più", ha spiegato. Le riduzioni di pena hanno sollevato forti polemiche nel Paese, soprattutto perché i rapporti penitenziari segnalano un alto rischio di recidiva. L'opposizione ha già avviato l'iter per destituire Rabat tramite un'accusa costituzionale.
Cile, Kast ammette l'errore sugli sconti di pena per abusi sessuali
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