SANTIAGO DEL CILE, 28 SET - La Camera dei deputati cilena ha approvato, con 66 voti a favore, 72 contrari e un'astensione, una richiesta affinché il presidente José Antonio Kast chiarisca i termini dell'adesione del Cile allo Scudo delle Americhe, la coalizione regionale contro i cartelli della droga. La proposta ha superato il quorum di un terzo dei deputati previsto per questo tipo di iniziativa, nonostante i voti contrari fossero superiori. La richiesta è stata votata al termine dell'interpellanza al ministro degli Esteri Francisco Pérez Mackenna, durante la quale il deputato socialista Nelson Venegas ne ha criticato la mancanza di esperienza in politica estera, chiedendogli di dimettersi. "Perché non mi dimetto? Perché lei non è il presidente della Repubblica", ha replicato il ministro. I parlamentari chiedono a Kast di trasmettere le dichiarazioni congiunte dello Scudo del 21 maggio, 23 giugno, 10 luglio e 23 settembre 2026, indicando chi le abbia sottoscritte o autorizzate per il Cile. Richiesto inoltre un parere giuridico della Cancelleria a sostegno della tesi secondo cui gli accordi non necessitano di approvazione parlamentare, con particolare riferimento agli impegni su investimenti e minerali critici, oltre all'elenco degli organismi nazionali coinvolti e dei protocolli per lo scambio di informazioni e intelligence.
Cile, Camera chiede al presidente Kast di chiarire adesione allo Scudo delle Americhe
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