HUARA, 29 NOV - Quattordici cittadini francesi sono stati arrestati in Cile per l'ingresso non autorizzato sul Cerro Unita, dove si trova il Gigante di Tarapacá, un geoglifo antropomorfo preispanico lungo circa 86 metri, considerato una delle più grandi figure di questo tipo al mondo. La gigantesca rappresentazione, tracciata sul fianco della collina nel deserto di Atacama, è tutelata come monumento nazionale. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia investigativa (Pdi) dopo la diffusione sui social di un video che mostrava il gruppo sul sito archeologico. Secondo le prime ricostruzioni, gli sportivi sarebbero entrati nell'area la mattina del 23 novembre. La procura della provincia del Tamarugal ha chiesto una proroga del fermo fino a mercoledì 2 dicembre per raccogliere ulteriori elementi e verificare l'eventuale presenza di danni al patrimonio archeologico. Il gruppo era sponsorizzato dal marchio francese Shinzo Paris, che ha riconosciuto l'errore e presentato le proprie scuse.
Cile, arrestati 14 sportivi francesi per danni a un geoglifo preispanico
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