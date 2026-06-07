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++ Centcom, 'abbattuti droni iraniani nello stretto di Hormuz' ++

ROMA, 07 GIU - "Nella giornata di oggi, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz". Si legge in un post su X del Cencom americano. Il Comando aggiunge che "le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana".

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