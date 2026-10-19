ROMA, 19 OTT - Una riunione del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, è prevista per domani alle 17.30. Il governo è al lavoro per un decreto legge con misure per contrastare il fenomeno dei disordini di piazza che si sono verificati in questi giorni in diverse città.
Cdm domani alle 17.30, dopo i disordini di piazza atteso un decreto legge
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