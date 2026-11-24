ROMA, 24 NOV - Nuovi sviluppi su un presunto telefonista riaprono la pista delle chiamate per il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Gli accertamenti tecnici del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri indirizzano gli inquirenti su un uomo, mai emerso prima, la cui identità resta al momento sconosciuta, che si sarebbe reso responsabile di una telefonata anonima pervenuta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela, alla famiglia Orlandi.
Caso Orlandi, nuovi sviluppi su telefonata post scomparsa
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