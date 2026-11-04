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Casa Bianca posta foto di Trump minaccioso, 'resta il vostro presidente'

WASHINGTON, 04 NOV - All'indomani della disfatta elettorale alle midterm la Casa Bianca post su X una foto di Donald Trump con uno sguardo minaccioso e i pugni puntati sulla scrivania dello Studio Ovale: "Comunicazione di servizio: è ancora il vostro presidente", si legge nella didascalia sopra l'immagine.

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