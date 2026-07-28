WASHINGTON, 28 LUG - Il presidente americano Donald Trump "ha concluso i suoi incontri nello Studio Ovale con il presidente Zelensky e il primo ministro Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi!". Lo scrive su Truth la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.
Casa Bianca, 'incontri di Trump con Zelensky e Netanyahu positivi e produttivi'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...