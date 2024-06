Cartellone offensivo contro sindaco Ginosa, solidarietà da Conte

GINOSA, 28 GIU - Un cartellone, appeso a un segnale stradale, con un pesante insulto nei confronti del sindaco di Ginosa Vito Parisi del M5S è apparso ieri in una via della cittadina del versante occidentale della provincia di Taranto. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine. "Esprimo piena solidarietà - ha scritto su facebook il leader del M5s, Giuseppe Conte - al sindaco di Ginosa Vito Parisi e alla sua famiglia. Atti vandalici prima e, proprio ieri, un cartellone con espressioni gravemente offensive. Siamo abituati a polemiche e critiche, in politica sono inevitabili. Tuttavia, l'atto di ieri è una minaccia sconsiderata, compiuta da irresponsabili". "Caro Vito, tutta la comunità del Movimento 5 Stelle ti abbraccia e ti sostiene. Siamo con te", aggiunge. Anche il capo gruppo del M5S in Regione, Marco Galante, esprime la solidarietà del movimento "al sindaco Vito Parisi dopo il cartellone offensivo apparso ieri in una strada cittadina, che tira in ballo sua madre. Il secondo caso dopo le uova tirate contro l'auto di Vito solo pochi mesi fa. Non possiamo sottovalutare questi episodi, è nostro dovere mantenere alta l'attenzione".