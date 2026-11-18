SHENZHEN, 18 NOV - Le sanzioni occidentali contro la Russia aumenteranno finché durerà la guerra in Ucraina. Lo afferma il primo ministro canadese Mark Carney. "Le sanzioni sono una realtà concreta e continueranno a essere rafforzate finché questa guerra continuerà", ha dichiarato Carney ai giornalisti a Shenzhen, rispondendo alle affermazioni fatte in precedenza dal presidente russo, Vladimir Putin, il quale aveva sostenuto che le sanzioni fossero "una cosa del passato". "Se avrò l'opportunità di incontrarlo, sarò chiaro" sulla posizione del Canada, ha affermato Carney, il giorno prima dei colloqui tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia.
Carney, sanzioni contro Mosca aumenteranno finché durerà la guerra in Ucraina
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