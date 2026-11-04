ROMA, 04 NOV - Il primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che i russi non parteciperanno ai Campionati mondiali di hockey su ghiaccio juniores che si terranno il prossimo mese a Edmonton e Red Deer, nonostante il reintegro deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). I campionati, ospitati nella provincia di Alberta dal 26 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 vedrà protagoniste le future stelle della NHL. Parlando ai giornalisti a margine di un vertice del Commonwealth ad Antigua, Carney ha chiarito che, a causa della guerra in Ucraina e del sostegno fornito dalla Bielorussia, i rappresentanti di tali nazioni rimarranno esclusi. "La Russia e la Bielorussia sostengono questa guerra illegale, ingiustificata e orribile in Ucraina. Finché ciò continuerà, nessuno dei loro atleti gareggerà per il proprio Paese in Canada", ha affermato Carney. "Quindi, se la domanda riguarda specificamente i Mondiali juniores, i russi non ci saranno" ha concluso. il Tribunale Arbitrale dello Sport ha deciso la riammissione della Russia ai campionati mondiali di hockey su ghiaccio già a partire da questa stagione. Finlandia, Norvegia, Svezia, Danimarca e Repubblica Ceca hanno dichiarato che si rifiuteranno di affrontare la Russia nei prossimi campionati mondiali.
Carney, 'la Russia non parteciperà ai Mondiali juniores di hockey in Canada'
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