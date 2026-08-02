CARACAS, 02 AGO - Venezuela e Repubblica Dominicana hanno avviato una "graduale normalizzazione delle loro relazioni diplomatiche", interrotte dal luglio 2024, quando Caracas tagliò i rapporti con numerosi Paesi che non riconoscevano la contestata vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di quell'anno. A seguito di un "dialogo costante", i due Paesi "hanno concordato di avviare un processo di graduale normalizzazione delle loro relazioni diplomatiche e consolari, sulla base di una tabella di marcia da elaborare congiuntamente", si legge in una nota del ministero degli Affari esteri venezuelano. "Questa decisione riflette il comune interesse a rafforzare i canali istituzionali di comunicazione, a beneficio dei cittadini di entrambi i Paesi e degli storici legami di amicizia che uniscono il Venezuela e la Repubblica Dominicana", aggiunge il comunicato. Maduro è stato catturato dall'esercito statunitense lo scorso 3 gennaio e la presidente ad interim Delcy Rodríguez a luglio ha riattivato i rapporti diplomatici (interrotti per le stesse ragioni) con Cile e Perù. A febbraio, Caracas e Santo Domingo avevano già concordato di ripristinare i servizi consolari e i collegamenti aerei.
Caracas e Santo Domingo riprenderanno le loro relazioni diplomatiche
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