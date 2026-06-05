Carabinieri, a Reggio Calabria per la prima volta la festa dell'Arma

REGGIO CALABRIA, 05 GIU - Reggio Calabria ospiterà stamani, per la prima volta, la festa dell'Arma dei Carabinieri, giunta al 212ma annuale della sua fondazione, che si svolgerà, alla presenza del Comandante generale Salvatore Luongo, sul Lungomare Falcomatà. Alla cerimonia parteciperà la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, nonché altre autorità parlamentari, di governo, militari, civili e religiose. La ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell'Arma fu insignita della prima Medaglia d'Oro al Valor Militare per l'eroica partecipazione dei carabinieri alla prima Guerra mondiale. La cerimonia inizierà alle 10.15, con il lancio della sezione di Paracadutismo sportivo del 1° Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania, seguito dallo schieramento dei Reparti rappresentativi delle organizzazioni dell'Arma: mobile e speciale, addestrativa, territoriale e Tutela forestale ambientale e agroalimentare. Nel corso della cerimonia, è in programma il giuramento di fedeltà alla Repubblica dei giovani del 144mo Corso allievi carabinieri di Reggio Calabria e la consegna degli Alamari. Prima della conclusione della mattinata, dopo la sfilata di motocicli e autoveicoli, è prevista la dimostrazione di un atto tattico: la simulazione di ship boarding su una nave, da parte del Gruppo intervento speciale, il Gis.