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Caos in Francia, premier Lecornu ordina l'attuazione di 'diversi coprifuoco'

PARIGI, 19 OTT - Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato di aver chiesto ai prefetti di "decretare alcuni coprifuoco". Una decisione presa nell'ambito del caos, delle devastazioni e dei saccheggi seguiti alle manifestazioni di sabato contro il carovita a Parigi e in diverse città di Francia, tra cui Marsiglia, Lione e Bordeaux.

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