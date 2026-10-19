PARIGI, 19 OTT - Il premier francese, Sébastien Lecornu, ha annunciato di aver chiesto ai prefetti di "decretare alcuni coprifuoco". Una decisione presa nell'ambito del caos, delle devastazioni e dei saccheggi seguiti alle manifestazioni di sabato contro il carovita a Parigi e in diverse città di Francia, tra cui Marsiglia, Lione e Bordeaux.
Caos in Francia, premier Lecornu ordina l'attuazione di 'diversi coprifuoco'
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