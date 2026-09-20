BERLINO, 20 SET - "Care berlinesi e cari berlinesi a oggi cambiamo la nostra città. Abbiamo scritto la storia oggi a Berlino". Lo ha detto Elif Eralp, candidata della sinistra della Linke parlando subito dopo gli exit poll delle regionali di Berlino che la danno al 26% e dunque vincente contro la Cdu, che esprime il sindaco uscente, data al al 20. "Il segnale dell'amore e della giustizia hanno vinto contro l'odio", ha aggiunto.
Candidata Linke a Berlino, 'fatta la storia, da oggi cambiamo la nostra città'
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