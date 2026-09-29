PANAMA, 28 SET - Il Canale di Panama aumenta la propria capacità dopo il recupero dei livelli del lago Gatún: da oggi le navi Neopanamax possono navigare con un pescaggio massimo di 49 piedi, pari a 14,94 metri, contro i precedenti 48. L'aumento del pescaggio consente alle navi di attraversare il Canale con un carico maggiore, incrementando la capacità complessiva della principale rotta marittima tra Atlantico e Pacifico. Dal 15 ottobre, inoltre, le navi Neopanamax autorizzate ogni giorno saranno 10, una in più rispetto alle attuali nove, mentre quelle Panamax resteranno 23. In un comunicato, l'Autorità del Canale di Panama (Acp) ha motivato le decisioni con le piogge di settembre e il recupero dei livelli del principale bacino idrico utilizzato per il funzionamento del Canale. L'Acp ha altresì riferito che il deficit idrico nel bacino idrografico del Canale non è ancora superato e che continuerà a monitorare precipitazioni, consumi e livelli del lago Gatún per adeguare le condizioni operative.
Canale di Panama, aumentano i passaggi giornalieri e il pescaggio massimo
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