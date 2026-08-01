NAPOLI, 01 AGO - Carabinieri in campo per le operazioni di monitoraggio delle abitazioni. Stamattina i militari, al Parco Olivetti a Pozzuoli, In un edificio dichiarato inagibile hanno trovato un cane verosimilmente coinvolto nelle caduta di alcune macerie. Si sta contattando l'Asl e i proprietari.
Campi Flegrei, carabinieri trovano un cane in un edificio inagibile
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiNAPOLI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...