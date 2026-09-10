ROMA, 10 SET - "L'emendamento del campo largo sulle preferenze, non prevedendo l'obbligo di esprimere una doppia preferenza con alternanza di genere, rischia di restringere significativamente la presenza femminile in parlamento. Chiediamo ai partiti che l'hanno presentato di riflettere sull'opportunità di ritirare l'emendamento e riformularlo". E' quanto suggerisce il leader di Azione, Carlo Calenda
Calenda al centrosinistra, riformulate emendamento preferenze con alternanza di genere
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