BERLINO, 25 GIU - A causa del caldo estremo in Germania, la cupola di vetro del Reichstag e la terrazza sul tetto saranno chiuse ai visitatori nel fine settimana. Lo ha comunicato il Bundestag tedesco sul proprio sito web. La notizia era stata riportata in precedenza dal "Tagesspiegel". A causa delle elevate temperature, la terrazza e la cupola non saranno accessibili per l'intera giornata di sabato e domenica, secondo quanto riferito. Le visite già confermate sono state annullate. "In generale, per motivi di sicurezza, in caso di temperature elevate prolungate, la cupola e, in casi eccezionali, anche la terrazza sul tetto del Reichstag potrebbero essere chiuse al pubblico". Dalla cupola di vetro accessibile del Reichstag, i visitatori possono normalmente affacciarsi sull'aula plenaria del Bundestag tedesco. La cupola offre inoltre un'ampia vista su Berlino.
Caldo estremo a Berlino, chiusa la cupola di vetro del Bundestag nel weekend
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