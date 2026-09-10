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Bus turistico coinvolto in un incidente stradale in Svizzera, 'diversi morti'

ROMA, 10 SET - Un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale ha causato diversi morti e feriti: lo ha riferito la polizia giovedì. "Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite", ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire dettagli sulle circostanze dell'incidente o sull'identità delle vittime. L'incidente si è verificato lungo il tratto stradale compreso tra Susch e Zernez.

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