BUCAREST, 14 SET - Una tavolata lunga cinque chilometri e 20 mila persone sedute insieme nel centro di Bucarest hanno permesso alla capitale rumena di stabilire un nuovo record mondiale, certificato sul posto da un rappresentante del Guinness World Records. L'iniziativa si è svolta sabato in Piazza della Costituzione, trasformata per un giorno in un'enorme sala da pranzo all'aperto. Ma l'obiettivo dell'evento non era soltanto entrare nel Guinness dei primati: le donazioni raccolte saranno destinate alla costruzione del primo ospedale di psichiatria pediatrica della Romania. La struttura sorgerà a Bucarest, nell'area dell'ospedale 'Prof. Dr. Alexandru Obregia', e sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione Metropolis. "È stata una grande sala da pranzo", ha commentato il sindaco della capitale Ciprian Ciucu, ricordando il suo progetto di una città concepita come uno spazio comune e condiviso. "Oggi - ha aggiunto - abbiamo avuto letteralmente una città-salotto".
Bucarest entra nel Guinness con tavolata-record di 5 chilometri
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBUCAREST
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...