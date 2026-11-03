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Bruce Springsteen, 'il voto è la nostra voce, garantire che sia ascoltata'

WASHINGTON, 03 NOV - Bruce Springsteen ha pubblicato un video sul suo account Instagram nel quale ricorda agli addetti alle elezioni che è un loro "solenne dovere" garantire che tutti i voti vengano conteggiati. "Voi che ci rappresentate non dovete consentire che direttive minimo il nostro diritto costituzione di elezioni libere ed eque. Il nostro voto è la nostra voce, e spetta a voi garantire che sia ascoltata", ha detto Springsteen, che ieri ha appoggiato il candidato democratico al Senato in Michigan Abdul El-Sayed.

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