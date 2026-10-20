BRASILIA, 19 OTT - Il Tribunale superiore elettorale del Brasile ha concesso a Meta 24 ore di tempo per dimostrare di garantire un trattamento paritario alle campagne politiche di Luiz Inácio Lula da Silva e di Flávio Bolsonaro, in vista del ballottaggio presidenziale. La decisione è stata presa dal giudice Marco Aurélio Bellizze dopo che la piattaforma aveva autonomamente esteso i tempi di risposta richiesti. La squadra del presidente Lula aveva denunciato presunte disparità nella visibilità dei contenuti elettorali su Instagram e limitazioni sugli strumenti di intelligenza artificiale. Di conseguenza, il giudice ha respinto il rinvio di cinque giorni stabilito dall'azienda. "La sostituzione unilaterale delle scadenze fissate dal tribunale equivale a un'inadempienza, soprattutto in un processo la cui utilità dipende dal tempo", ha scritto Bellizze nell'ordinanza. In caso di mancato adempimento delle disposizioni, la sanzione giornaliera per la multinazionale raddoppierà, passando dall'equivalente di circa 89mila dollari a quasi 178mila dollari. L'azienda dovrà presentare rapporti dettagliati per provare l'assenza di penalizzazioni artificiali nella diffusione dei contenuti dei due candidati.
Brasile, ultimatum di 24 ore del Tribunale a Meta per la par condicio
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