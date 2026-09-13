SAN PAOLO, 13 SET - È salito a sei il numero dei morti, tutti cittadini boliviani, nel crollo di un edificio in costruzione che sabato all'alba è precipitato su una casa nel quartiere Penha, nella zona est di San Paolo. Tra le vittime c'è una bambina di 7 anni, il cui corpo è stato recuperato oggi dai vigili del fuoco, che hanno così concluso le operazioni di ricerca. Delle otto persone che si trovavano nell'abitazione, due, un uomo e un bambino, sono state estratte vive e ricoverate in ospedale. Le altre sei vittime sono tre donne, due uomini e la bambina. Circa 100 tra militari e civili hanno partecipato ai soccorsi, proseguiti per tutta la notte. La polizia civile indaga sulle cause del crollo, mentre il Comune ha aperto un'inchiesta sulla regolarità dei controlli. La costruzione era stata oggetto di multe e di un'azione giudiziaria: un permesso rilasciato nel 2023 prevedeva la demolizione di una struttura preesistente, che secondo le verifiche preliminari non sarebbe stata eseguita. Una funzionaria comunale che aveva attestato l'avvenuta demolizione è stata sospesa.
Brasile, sei boliviani morti nel crollo di un edificio in costruzione su una casa
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