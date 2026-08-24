SAN PAOLO, 24 AGO - Un collier del valore di circa 2 milioni di reais, regalato dall'influencer Buzeira al calciatore Neymar, è emerso nell'ambito di un'indagine avviata nel 2025 dalla polizia di San Paolo su una rete sospettata di ricettare fedi nuziali e altri gioielli d'oro rubati nello Stato. Lo ha confermato alla Cnn Brasil la Segreteria di Pubblica sicurezza di San Paolo. Secondo gli investigatori, il gioiello ha attirato l'attenzione nel corso degli accertamenti e ha contribuito a far emergere un sistema organizzato per l'acquisto, la fusione e la trasformazione di oggetti preziosi di provenienza illecita, destinati a essere rimessi sul mercato. Neymar non è indagato e compare nell'inchiesta esclusivamente perché aveva ricevuto il collier in regalo. Gli investigatori stanno ricostruendo la provenienza dei gioielli e i passaggi attraverso i quali venivano trasferiti e trasformati per occultarne l'origine. Il caso si inserisce in una più ampia operazione contro il commercio di oro e gioielli rubati nello Stato di San Paolo.
Brasile, scoperta rete di ricettazione grazie a un collier regalato a Neymar
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