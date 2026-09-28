SAN PAOLO, 28 SET - Sono 918.876 i brasiliani residenti all'estero chiamati a votare alle elezioni del 2026, oltre quattro volte quelli registrati nel 2010. Il dato del Tribunale superiore elettorale (Tse), riportato da Agência Brasil, rappresenta poco più dello 0,5% dei 158,7 milioni di elettori iscritti in Brasile e un aumento del 358% rispetto ai circa 210mila di sedici anni fa. Gli elettori all'estero potranno votare esclusivamente per presidente e vicepresidente. Il voto sarà organizzato in 186 città, principalmente presso consolati e ambasciate brasiliane. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di elettori, 265.400, seguiti da Portogallo (134.700), Giappone (88.300), Canada (46.400) e Germania (41.500). Le donne rappresentano il 57% dell'elettorato residente fuori dal Brasile, contro il 43% degli uomini. Nel 2022 gli elettori all'estero erano circa 697mila. Il primo turno si terrà il 4 ottobre, mentre l'eventuale ballottaggio è previsto per il 25 ottobre.
Brasile, quasi un milione di brasiliani all'estero voterà alle elezioni di domenica
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