RIO DE JANEIRO, 16 NOV - Il Brasile si prepara a lanciare la più ampia campagna di ricerca geologica della sua storia, con l'obiettivo di individuare nuove riserve di minerali critici, tra cui rame, litio, niobio, uranio e terre rare. Il progetto del Servizio geologico brasiliano (Sgb), ente pubblico legato al ministero delle Miniere e dell'Energia, prevede investimenti per circa 194 milioni di euro (1,2 miliardi di real) nell'arco di quattro anni. In un'intervista a Brazil Journal, il presidente dell'ente, Vilmar Medeiros Simoes, ha spiegato che il programma punta a portare il livello delle conoscenze sul sottosuolo brasiliano a quello di Paesi minerari come Australia e Canada. Nel 2027 il budget per la ricerca dovrebbe salire a circa 48 milioni di euro (300 milioni di real), dieci volte il livello medio degli anni precedenti. Due terzi di questi saranno destinati alle attività di geofisica, che prevedono rilievi aerei con sensori in grado di raccogliere dati sul sottosuolo. Secondo Simoes, il Paese possiede già la seconda maggiore riserva conosciuta di terre rare al mondo, ma nuove indagini potrebbero ampliare sensibilmente le stime anche per litio, grafite e uranio. Attualmente il Brasile dispone di una mappatura geologica di livello avanzato su appena il 28-30% del territorio continentale. La quota sale al 45% considerando soltanto gli scudi cristallini, le aree in cui si concentrano molti minerali strategici.
Brasile, piano da 194 milioni di euro per mappare i minerali critici
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