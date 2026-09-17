BRASILIA, 17 SET - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, raccoglie il 39% delle intenzioni di voto al primo turno delle presidenziali, contro il 36% del senatore Flávio Bolsonaro, secondo l'ultimo sondaggio Datafolha pubblicato oggi. Rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, Lula mantiene il 39%, mentre il suo principale avversario sale dal 35% al 36%. Seguono lo scrittore di libri di autoaiuto Augusto Cury, con il 6%, il governatore del Goiás, Ronaldo Caiado (di centro), con il 4%, Renan Santos (di estrema destra), con il 3%, e il governatore del Minas Gerais, Romeu Zema (di destra), con il 2%. Il 6% degli intervistati dichiara che voterà scheda bianca o nulla, mentre il 3% è indeciso a 17 giorni dal voto. Nell'ipotesi di un ballottaggio tra Lula e Flávio Bolsonaro, il presidente uscente ottiene il 46% e il senatore primogenito dell'ex presidente Jair Messias Bolsonaro, il 44%: una differenza che rientra nel margine d'errore di due punti percentuali. Il sondaggio è stato realizzato tra il 15 di settembre e oggi su 2.002 elettori in 125 comuni ed è stato commissionato dal quotidiano Folha de S.Paulo e da Tv Globo.
Brasile, per Datafolha Lula al 39% e Flávio Bolsonaro 36% al primo turno
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