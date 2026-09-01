BRASILIA, 01 SET - Nuovi elementi emersi dalle indagini della Polizia federale sul caso del crack del Banco Master gettano ombre sui rapporti tra il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, e il banchiere Daniel Vorcaro, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla maxi-frode dell'istituto. Le informazioni - ampiamente rilanciate dalla stampa - sono diventate pubbliche dopo che il giudice André Mendonça, relatore del procedimento, ha disposto la revoca del segreto su parte degli atti. Dalle indagini emergerebbe che Vorcaro aveva una routine di incontri riservati con Moraes. Dai dati estratti dal telefono di Vorcaro emergerebbero messaggi in cui il banchiere chiede a Moraes di intervenire presso il direttore della Polizia federale, Andrei Rodrigues, e il procuratore generale della Repubblica, Paulo Gonet, per fermare le indagini, che lo avrebbero portato in carcere poco dopo. In un messaggio del 15 novembre 2025, due giorni prima del suo arresto, Vorcaro avrebbe inoltre chiesto al giudice se fosse opportuno lasciare il Paese. Altri elementi riguardano un contratto da circa 25,5 milioni di dollari tra il Banco Master e lo studio legale della moglie di Moraes, Viviane Barci. Secondo la Polizia, il banchiere avrebbe inoltre trasferito allo studio quote per l'utilizzo di un aereo e di un elicottero, valutati rispettivamente 5,5 e 1,3 milioni di dollari. Sul caso il collega Mendonça ha chiesto una discussione in una sessione plenaria della Corte Suprema "pubblica e trasparente"
Brasile, ombre sul giudice Moraes per legami con il banchiere Vorcaro
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