BRASILIA, 24 NOV - Il presidente dell'Argentina Javier Milei non sarà invitato alla cerimonia di insediamento del quarto mandato di Luiz Inacio Lula da Silva alla guida del Brasile, prevista il 5 gennaio. La decisione di Brasilia arriva dopo le recenti dichiarazioni alla stampa del ministro degli Esteri argentino, Pablo Quirno, che ha messo in dubbio la legittimità del risultato delle elezioni presidenziali brasiliane senza presentare prove a sostegno delle sue affermazioni. La crisi diplomatica ha portato anche alla decisione di ritirare definitivamente l'ambasciatore brasiliano a Buenos Aires, Julio Bitelli, già richiamato in patria per consultazioni dopo gli attacchi personali di Milei a Lula nei mesi scorsi. Secondo fonti governative citate in un reportage del portale Uol, il diplomatico non tornerà al suo incarico e non sarà sostituito prima delle elezioni presidenziali argentine dell'ottobre 2027. Non si tratta di una rottura delle relazioni diplomatiche, ma di un segnale politico con cui il governo brasiliano intende sottolineare le conseguenze delle iniziative della Casa Rosada sui rapporti bilaterali. Brasilia starebbe valutando di invitare alla cerimonia esponenti dell'opposizione argentina, tra cui l'ex ministra e senatrice Patricia Bullrich e l'ex presidente Mauricio Macri, che si era congratulato con Lula per la vittoria elettorale. Lula e Milei potrebbero incontrarsi la prossima settimana al vertice del Mercosur a Montevideo, in un clima di forte tensione.
Brasile, Lula esclude Milei dalla cerimonia di insediamento del 5 gennaio
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