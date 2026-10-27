BRASILIA, 27 OTT - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha pubblicato sui social un messaggio in cui evoca persecuzioni e attacchi alla sovranità nazionale, dopo la partenza oggi per la Florida del senatore Flávio Bolsonaro, da lui sconfitto al ballottaggio presidenziale di domenica. "Ti dico una cosa, andrà tutto bene. Non sarà facile. Ci saranno persecuzioni. Attaccheranno la nostra sovranità", scrive Lula su X. "Ci sarà gente ricca che farà il tifo perché tu non ce la faccia, ma non rinuncerai mai alla tua dignità. Resisti, compagno, il popolo vincerà", conclude il presidente del Paese sudamericano. Sotto il messaggio è pubblicato un video accompagnato dalla didascalia "Se il Lula di oggi potesse mandare un messaggio al Lula del 1979, sarebbe questo", in cui viene ripercorsa la sua traiettoria politica. Lula compie oggi 81 anni, diventando, secondo quanto riportato dal portale G1, il presidente più anziano alla guida del Brasile.
Brasile, Lula avverte, 'ci saranno persecuzioni, difenderemo la nostra sovranità'
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