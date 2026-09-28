BRASILIA, 28 SET - L'Avvocatura generale dell'Unione (Agu) prepara un documento da presentare alla Corte suprema del Brasile (Stf) a sostegno delle nuove misure del governo contro le scommesse online. L'Agu ha chiesto oggi al giudice Luiz Fux 72 ore per rispondere ai ricorsi presentati dalle associazioni del settore contro la misura provvisoria che vieta le scommesse in Brasile, le cosiddette 'bets', richiesta confermata da diverse fonti brasiliane. Secondo quanto riferito dal portale R7, tra i dati che l'Agu intende utilizzare figura una stima preliminare del ministero delle Finanze secondo cui le scommesse avrebbero ridotto tra 120 e 141 miliardi di reais (20-23,5 miliardi di euro) l'attività economica brasiliana nel 2025. Un'altra stima calcola in 62,5 miliardi di reais (10,4 miliardi di euro) le perdite nette delle famiglie nello stesso anno. L'Agu intende inoltre presentare dati sugli effetti delle bets sull'indebitamento delle famiglie e sul Sistema sanitario unico (Sus), incluso un aumento di circa il 140% degli accessi legati al gioco patologico tra il 2018 e il 2025.
Brasile, l'Avvocatura prepara la difesa alla Corte suprema del divieto scommesse
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRASILIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...