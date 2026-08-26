BRASILIA, 25 AGO - Il Partito dei Lavoratori (Pt) brasiliano, nato nel 1980 al culmine delle grandi mobilitazioni operaie contro la dittatura militare, ha trasferito una parte decisiva della sua battaglia politica sui social network. Il principale strumento digitale della campagna per la rielezione di Luiz Inácio Lula da Silva è il "Lulaverso", un profilo Instagram che ha superato il milione di follower e presenta il presidente anche sotto forma di avatar, con un linguaggio pop pensato soprattutto per i video brevi. La strategia, riferisce Efe, punta a trasformare ogni sostenitore in un nodo della comunicazione politica, fornendo attraverso il sito "Pode Espalhar" video, meme, sticker e altri contenuti pronti per essere condivisi. Una trasformazione dettata anche dalle abitudini degli elettori: secondo un'indagine del Centro Regionale di Studi per lo Sviluppo della Società dell'Informazione, il 72% dei brasiliani con più di 16 anni si informa quotidianamente attraverso le piattaforme digitali, soprattutto tramite video brevi.
Brasile: il Pt si arrende ai social, nasce il 'Lulaverso'
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