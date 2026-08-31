SAN PAOLO, 30 AGO - Il senatore Flávio Bolsonaro, principale candidato dell'opposizione alle presidenziali di ottobre in Brasile, ha annunciato un piano per creare 500.000 nuovi posti nelle carceri. La misura si ispira alla politica del presidente salvadoregno Nayib Bukele, elogiata dopo un incontro a San Paolo con il ministro della Giustizia di El Salvador, Gustavo Villatoro. "Dobbiamo aprire carceri. Ci sono pochi detenuti in Brasile. Dobbiamo incarcerarne di più, ma non ci riusciamo perché la legislazione è fragile", ha dichiarato. Il programma prevede pene inasprite, come otto anni minimi per il furto di cellulari, e restrizioni alla libertà condizionale per disincentivare la criminalità. Tra le proposte spicca la costruzione di cinque strutture di massima sicurezza sul modello del Cecot salvadoregno. "In questo modo il detenuto saprà che dovrà restare in prigione, che dovrà pagare per i crimini che ha commesso", ha spiegato il senatore. Attualmente il Paese sudamericano conta circa 965.000 reclusi, la terza popolazione carceraria al mondo dietro a Stati Uniti e Cina. Il numero dei detenuti cresce a un ritmo annuale del 3,3% e supera già del 28% la capacità disponibile nelle prigioni brasiliane, da tempo afflitte da gravi problemi di sovraffollamento.
Brasile, Flávio Bolsonaro vuole 500.000 nuovi posti in carcere come El Salvador
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