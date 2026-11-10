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Borghi, su decreto legge aiuti a Kiev per 2027 c'è contrarietà politica Lega

ROMA, 10 NOV - "Il tredicesimo pacchetto, qualora firmasse Giorgetti, è coperto dal decreto dell'anno scorso: qualora invece si volesse fare un decreto per il 2027, cosa che io sconsiglio, a quel punto c'è una contrarietà politica che è stata raccontata e data come mandato al congresso della Lega". Così il senatore della Lega, Claudio Borghi, entrando al Copasir, dove sarà illustrato il tredicesimo pacchetto di aiuti a Kiev. "Ma perché dovrebbe cadere il governo? Si può anche pensare che se non si è d'accordo non si fanno determinate cose", ha aggiunto Borghi.

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