Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Borghi (Lega), 'quota 64 ci sarà ma con un provvedimento a parte'

ROMA, 16 NOV - "Per quel che riguarda le pensioni ho spiegato che la Fornero nei fatti è già superata. Ricordiamo quali erano i punti della Fornero indigesti: il blocco delle rivalutazioni e gli esodati, cioè persone che si trovavano ad avere niente pensioni e niente lavoro". Lo ha detto Claudio Borghi della Lega, ospite a Start su Sky TG24, evidenziando che quota 64 "ci sarà" ma "dato che è un capitolo abbastanza importante, invece di metterlo dentro a emendamenti della finanziaria, sarà oggetto di un provvedimento a parte". "Quei fondi che ci sono per un inizio, gli 800 milioni che secondo me saranno di più, servirà per fare un anticipo per le casse dello Stato. Quello che pensiamo di fare noi è dare risposta a tante situazioni che non possono essere tipizzate. La nostra idea è quella di poter consentire a chi vuole, con assoluta opzionalità, di andare in pensione a 64 anni optando per il sistema contributivo", ha concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...