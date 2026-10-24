ROMA, 24 OTT - "Felice e rasserenato che Schlein e Conte abbiano dato disponibilità a un incontro già dalla prossima settimana per cominciare a confrontarci sulla costruzione del programma". Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde. "Il nostro appello a iniziare questo percorso è stato accolto, ne sono felice. È quello che ci chiedono gli italiani".
Bonelli, da Schlein e Conte disponibilità a un incontro in settimana
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