TRIESTE, 16 SET - "Esprimiamo apprezzamento per la misura varata oggi dal Consiglio dei Ministri relativamente all'abolizione del bollo auto sulle vetture piccole e medie e sui motocicli. Si tratta di un provvedimento che valutiamo positivamente ancor di più per la copertura finanziaria sostenuta dal Governo, senza oneri per i bilanci regionali". E' il commento del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga.
Bollo auto: Fedriga, bene abolizione senza oneri per le Regioni
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