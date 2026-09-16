Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Bollo auto: Fedriga, bene abolizione senza oneri per le Regioni

TRIESTE, 16 SET - "Esprimiamo apprezzamento per la misura varata oggi dal Consiglio dei Ministri relativamente all'abolizione del bollo auto sulle vetture piccole e medie e sui motocicli. Si tratta di un provvedimento che valutiamo positivamente ancor di più per la copertura finanziaria sostenuta dal Governo, senza oneri per i bilanci regionali". E' il commento del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Massimiliano Fedriga.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Bollo autoTRIESTE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...