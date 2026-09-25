GUAYAQUIL, 24 SET - Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa ha annunciato un'operazione congiunta con le forze statunitensi che ha portato all'arresto di 30 individui. L'azione ha smantellato una rete criminale legata al cartello messicano Jalisco Nueva Generación. Le operazioni hanno visto l'impiego di 320 agenti di polizia locali e 50 militari del Comando Sud americano. Durante un intervento nella provincia di Manabí è stato ucciso un importante operatore logistico. In riferimento a questo episodio Noboa ha affermato che "questo è il risultato per chi cerca di minacciare gli ecuadoriani e per chi crede di poter finanziare il crimine da qualsiasi parte del mondo". L'inchiesta ha colpito un gruppo dedito al traffico di droga proveniente dalla Colombia. Il ministro dell'Interno John Reimberg ha confermato l'arresto del presunto leader a Guayas durante perquisizioni che hanno rivelato vari beni di lusso. I blitz si sono svolti mentre in otto province del Paese vige lo stato di emergenza.
Blitz antidroga in Ecuador con il supporto degli Stati Uniti
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