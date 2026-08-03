WASHINGTON, 03 AGO - Il ministro della Giustizia ad interim degli Stati Uniti ed ex avvocato di Donald Trump, Todd Blanche, ha emesso un ordine esecutivo per rispondere a una delle principali richieste dei senatori che da settimane bloccano la sua nomina definitiva. Questa azione è il risultato di "discussioni in buona fede" con i membri del Congresso e della Commissione Giustizia del Senato, ha scritto Blanche su X. Il provvedimento, pubblicato sul suo account, stabilisce che un cosiddetto fondo "anti-strumentalizzazione" di quasi 1,8 miliardi di dollari, destinato a compensare finanziariamente gli alleati di Donald Trump perseguitati, secondo il tycoon, durante l'amministrazione Biden, "viene chiuso". "Questo ordine stabilisce, al di là di ogni dubbio, che tale fondo non esiste", aggiunge il testo. Attorney general ad interim dal licenziamento di Pam Bondi ad aprile, Blanche è stato nominato a titolo definitivo da Trump. Ma la sua conferma da parte del Senato, come previsto dalla Costituzione, è stata ritardata a causa delle richieste di due senatori repubblicani, John Cornyn e Thom Tillis. Essi chiedevano, in particolare, garanzie scritte che l'amministrazione Trump avrebbe definitivamente abbandonato il fondo "anti-strumentalizzazione". Di fronte alla minaccia di una situazione di stallo, il presidente aveva dichiarato giovedì scorso che stava valutando la possibilità di rinviare la nomina di Blanche a dopo le elezioni di medio termine di novembre.
Blanche cede a richieste dei senatori e chiude fondo per 'perseguitati' da Biden
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