PESCARA, 24 GIU - "A causa di continui sbalzi di corrente che stanno interessando le rete elettrica nel nostro territorio, potrebbero verificarsi rallentamenti nelle operazioni aeroportuali anche nel terminal. Per garantire la continuità del servizio, sono state attivate procedure operative manuali per i controlli di sicurezza, gli imbarchi e la gestione del parcheggio. Queste modalità potrebbero comportare tempi di attesa più lunghi rispetto al normale". È quanto si legge sui canali social dell'Aeroporto d'Abruzzo. "Invitiamo pertanto tutti i passeggeri a raggiungere l'aeroporto con maggiore anticipo rispetto agli orari abituali per agevolare le procedure e limitare eventuali disagi - va avanti la comunicazione -. Al momento non sono disponibili indicazioni precise sui tempi di risoluzione del problema da parte del gestore della rete elettrica. Considerate anche le elevate temperature previste nei prossimi giorni, non si esclude che la situazione possa protrarsi nel corso della settimana. Ci scusiamo per i possibili inconvenienti e vi ringraziamo per la collaborazione e la comprensione".
Blackout per il caldo, disagi all'aeroporto d'Abruzzo
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