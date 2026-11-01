WASHINGTON, 01 NOV - La piattaforma di scambio di criptovalute Binance ha reso noto di aver ripreso i prelievi, dopo il grave attacco informatico che ha coinvolto fondi per oltre 6,3 miliardi di dollari, e che il presidente americano Donald Trump ha detto essere attribuibile alla Corea del Nord. "La prima rete resa disponibile nella fase iniziale dei prelievi è quella di Bitcoin (Btc)", ha comunicato l'azienda su X. In serata Binance aveva comunicato di aver reintegrato il 90% del valore dei fondi sottratti nel cyberattacco. Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi giornalieri, aveva sospeso i prelievi degli utenti in seguito all'attacco. "La prima rete a essere riattivata, nella fase iniziale dei prelievi, è quella di Bitcoin ($btc)", ha comunicato Binance su X. In un precedente aggiornamento, l'azienda aveva reso noto di stare preparando la ripresa della prima fase dei prelievi tra le 8 e le 11 (ora italiana) di oggi. "Stiamo adottando un approccio graduale, dando priorità ai token in base ai dati sulla domanda degli utenti registrati nell'ultima settimana; in questo modo, ogni rete e coppia di asset può essere ripristinata con attenzione, completando i controlli di stabilità e sicurezza prima di riaprire l'accesso", ha spiegato la società.
Binance annuncia, ripresa l'attività dopo il mega-hackeraggio
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