BIBIONE, 03 AGO - Un bambino di appena 5 anni, di nazionalità tedesca, è stato salvato questa mattina, a Bibione (Venezia), dopo aver rischiato di annegare. L'episodio è avvenuto poco prima delle 12 di fronte a un campeggio. I bagnini della Bibione Mare sono intervenuti prontamente, seguiti dal Suem 118 con ambulanza e dall'elisoccorso di Treviso Emergenza. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. Quando è stato estratto dall'acqua, il bambino era privo di conoscenza per grave sindrome da annegamento. I sanitari hanno eseguito una rianimazione cardio-polmonare di quasi mezz'ora prima di riuscire a far ripartire il cuore con un defibrillatore e a far espellere l'acqua.
Bimbo rischia di annegare e va in arresto cardiaco, è grave
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