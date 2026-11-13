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Bild, 'Mosca chiede Finlandia fuori dalla Nato e Moldavia divisa'

BERLINO, 13 NOV - La Finlandia fuori dalla Nato, la Moldavia riorganizzata in tre repubbliche separate, zero truppe europee in Ucraina, il mantenimento dei territori occupati e il controllo dell'intero Donbass. Secondo la 'Bild' sono queste le proposte avanzate dalla Russia ad Abu Dhabi per porre fine alla guerra in Ucraina, che includono numerose richieste che vanno ben oltre i confini dell'Ucraina.

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