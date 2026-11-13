Biden attacca Bibi nel suo Memoir, 'ha anteposto i suoi interessi a quelli di Israele'

ROMA, 13 NOV - L'ex presidente Usa Joe Biden attacca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel suo nuovo libro di memorie, accusandolo di aver fatto promesse che non aveva mai avuto intenzione di mantenere, di aver ignorato ripetutamente le richieste di Washington di ridurre le vittime civili a Gaza e di aver anteposto i propri interessi politici al futuro a lungo termine di Israele. In alcuni estratti di 'Promise Me, America', pubblicati oggi dalla Cnn, Biden descrive la crescente frustrazione nei confronti di un leader che conosceva da decenni, offrendo un quadro desolante dei rapporti tra la Casa Bianca e l'ufficio di Netanyahu durante la guerra. "Fin dall'inizio del conflitto avevo chiesto a Israele di adottare precauzioni per ridurre le sofferenze della popolazione civile", scrive Biden. L'ex presidente racconta di aver sollevato ripetutamente la questione nei colloqui privati con Netanyahu, il quale riconosceva che l'aumento del numero delle vittime palestinesi stava danneggiando l'immagine internazionale di Israele e indebolendo il sostegno americano alla guerra. Secondo Biden, tuttavia, si ripeteva sempre lo stesso copione: Netanyahu prometteva di fare di più, ma poco dopo un'altra operazione militare israeliana provocava ulteriori vittime civili. "Quando glielo facevamo notare, gli israeliani avevano sempre una spiegazione o una scusa, ma il risultato era lo stesso", scrive Biden. L'accusa più dura è rivolta direttamente al primo ministro israeliano: "Bibi non aveva alcun problema a fare promesse che non aveva il potere — o l'intenzione — di mantenere". "Pur comprendendo che stesse operando sotto forti pressioni, ero frustrato dalla sua incapacità di pensare da uomo di Stato e di tutelare gli interessi a lungo termine di Israele, anziché soltanto le proprie esigenze politiche a breve termine", scrive Biden. Gli estratti pubblicati, tuttavia, non spiegano perché abbia continuato a sostenere Israele anche dopo essere giunto alla conclusione che il suo premier non rispettasse gli impegni assunti.
Biden attacca Bibi nel suo Memoir, 'ha anteposto i suoi interessi a quelli di Israele'
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