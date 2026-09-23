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Bessent, tregua commerciale con la Cina estesa fino al 10 gennaio

WASHINGTON, 23 SET - Il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha annunciato che Washington e Pechino hanno concordato una proroga di due mesi della tregua commerciale, in scadenza il 10 novembre. Dopo i colloqui di domenica con il vicepremier cinese He Lifeng, Bessent ha affermato che le due maggiori economie mondiali hanno deciso di prolungare "la distensione economica tra i due Paesi, che doveva terminare il 10 novembre. Tale periodo sarà esteso fino al 10 gennaio".

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